PF prende Coronel Mauro Cid, Câmara adia votação do PL das Fake New e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Polícia Federal (PF) faz busca em endereço de Bolsonaro e prende Coronel Mauro Cid, Câmara adia votação do PL das Fake News, PF envia grupos de elite à área yanomami e outras notícias para começar esta quarta-feira (3).

POLÍTICA

A PF cumpre na manhã desta quarta mandado de busca e apreensão em endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um de prisão contra seu ex-assessores Mauro Cid e Max Guilherme. Investigação mira inserção de dados falsos sobre vacinação de Covid no sistema do Ministério da Saúde

PL DAS FAKE NEWS

Câmara adia votação do PL das Fake News para evitar derrota do governo Lula. Projeto é alvo de pressão das chamadas big techs, da bancada evangélica e do bolsonarismo.

YANOMAMI

Mais 8 corpos são encontrados na área yanomami, e PF envia grupos de elite à região. Cadáveres foram achados em sobrevoo na região de garimpo onde agente de saúde indígena morreu e dois foram baleados.

IMPOSTO DE RENDA

Promessa de Lula para ampliar isenção de IR até R$ 5.000 pode custar R$ 216 bi até 2026. Proposta foi reafirmada por petista em discurso no 1º de Maio, mas é vista com ressalvas por alto impacto nas contas.

GOVERNO LULA

Janja cobra, mas Lula hesita criar cargo para primeira-dama sob alerta de nepotismo. Ideia de criar essa estrutura foi interrompida, ao menos temporariamente, por receio de que ela ficasse exposta.

JUSTIÇA

Rosa atende pedido de Toffoli no STF visto como aceno a Lula para abrir caminho a Zanin. Ministro pediu para integrar turma do tribunal responsável pelos julgamento dos casos da Lava Jato.

AGRONEGÓCIO

Propaganda do Banco do Brasil segue na Agrishow, apesar de ameaça do governo federal. Organização do evento e ministro da Agricultura entraram em conflito após anúncio da presença de Bolsonaro.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio tenta se esquivar, e caso Antonov vira embate entre esquerda e direita na Alesp. Auxiliares do governador dizem que Lucas Ferraz será mantido no cargo mesmo após desgaste com governo Lula.

COTIDIANO

Plataformas banem motorista de aplicativo que matou jovem e debochou nas redes sociais. 'Menos um fazendo o L', publicou Christopher Rodrigues, 27; ele afirma ter atropelado Matheus da Silva, 21, após a vítima supostamente furtar um celular.

COTIDIANO

Cela de Thiago Brennand em SP cabe no closet da mansão do empresário em Porto Feliz. Empresário foi extraditado e está preso preventivamente; ele é réu em oito processos por crimes sexuais e agressões.

CORPO

Joice Hasselmann lança protocolo de emagrecimento rápido após perder 22 kg. Nutricionista afirma que diminuir o peso corporal em pouco tempo pode trazer riscos à saúde.

TRANSPORTE PÚBLICO

Metrô paralisa linha 1-azul para resgate de cão que andava pelos trilhos. Cachorro, que foi devolvido ao dono, estava na estação Carandiru.

PIX

BC anuncia mudanças para reforçar segurança do Pix. Medidas de aprimoramento do sistema entrarão em vigor em 5 de novembro.

ESPORTE

Conselho de Ética suspende Wallace por 5 anos e desliga confederação de vôlei do COB. Jogador descumpriu decisão da entidade e atuou na final da Superliga no último domingo.

FÉRIAS

Empresa lança viagem de ônibus de luxo ligando Turquia e Inglaterra. Percurso deve durar 8 semanas, percorrer 22 países entre Istambul e Londres e pode custar R$ 126 mil.