PF diz que Cariani e sócios sabiam de desvios de produto para produção de crack

O delegado da Polícia Federal, Fabrizio Galli, disse afirmou que o influenciador fitness Renato Cariani e seus sócios tinham "conhecimento pleno" dos desvios de produtos químicos para a produção de crack.

"Os sócios tinham conhecimento pleno do desvio de produtos químicos. Há diversas informações bem robustas nas investigações que determinam a participação de todos eles de maneira consciente. Não há uma 'cegueira deliberada' em relação a outros funcionários. Eles tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo dentro da empresa", disse o delegado em entrevista à GloboNews.

Ainda de acordo com Galli, a droga produzida tinha como destino final os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Notificado sobre as investigações, Cariani deve se apresentar à PF para prestar esclarecimentos. "Todos os envolvidos e que sofreram busca e apreensão hoje serão ouvidos na PF. O material apreendido será analisado, e vamos solicitar as próximas medidas ao Judiciário assim que tivermos as informações feitas", concluiu o delegado.

Cariani se pronunciou por meio de suas redes sociais sobre a operação da PF. Ele se disse surpreso com o ocorrido e que ainda não tinha acesso à investigação, pois o processo corre em segredo de Justiça. "Os meus advogados agora vão dar entrada pedindo para ver esse processo, e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação".

"É uma empresa com sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada", argumentou.