Criminosos roubam celular de jovem e denunciam agressão de namorado sertanejo: 'lixo'

O furto de um celular de uma jovem deu início a investigações por agressão contra o namorado da vítima, o cantor sertanejo Kelvin Machulek, da dupla Kelvin e Mattei, em Pato Branco, no Paraná, nesta terça-feira (12).

Criminosos que furtaram o celular da estudante de Medicina Laura Zaffari encontraram na galeria de fotos da jovem com marcas no rosto e corpo, além de conversas o questionando sobre violência. Eles resolveram expor a agressão nas redes sociais de Laura, compartilhando as fotos e outras provas que Laura guardava em seu telefone. "Esse lixo bate em mulher, agressor. Bate na sua namorada".

Também foram publicados prints de conversas de Laura questionando a agressão ao namorado: 'Só queria que você reconhecesse o que você fez. Lá você admitiu, mais deu ma vez, que me bateu sim, mas que foi sem querer. Que não teve essa a intenção. Agora, você diz que sou louca e que não me bateu".

Em outro momento, ela diz que tem medo do rapaz e ele rebate dizendo para ela arranjar então outra pessoa, já que ele é "AMOROSO PRA C*RALHO, PACIENTE PRA C*RALHO, PREOCUPADO PRA C*RALHO".

Alergia a shampoo ---- Após a exposição viralizar, a mãe de Laura, Lucimar Zaffari, foi às redes sociais afirmar que "tudo é mentira" e que ela estava vermelha nas fotos devido a uma alergia a um shampoo. "O celular da Laura foi roubado! Não é ela! Tudo que postaram é mentira! Não é verdade! Não mandem mensagens no WhatsApp dela ou no Instagram dela. Quem puder ajudar a compartilhar, denunciar e bloquear o perfil, ela agradece. Isso é muito grave. Já conversei com a Laura e está tudo bem. As fotos que está vermelha foi por causa de um shampoo que ela teve reação. Estava junto com ela, pelo amor de Deus, deixem minha família em paz", pediu.

Polícia investiga roubo e agressão ---- A Polícia Civil do Paraná confirmou que abriu uma investigação pelo roubo do celular e outra pela suposta agressão denunciada pelos criminosos.

"Hackers, não ladrões" ---- Os criminosos ainda divulgaram um comunicado prometendo expor mais agressões. "Não somos ladrões, somos hackers. Não toleramos agressão. Não aceitamos e não apoiamos nenhum tipo de agressão. Nós iremos postar durante a semana, até que nosso instagram caia, diversos casos de agressão como este. Vamos tocar toda merda no ventilador. Não vamos deixar passar batido", escreveram.