DJ Buarque se pronuncia após áudio de suposta traição de Bia Miranda e gravidez revelada

Rafael da Rocha Buarque, conhecido como DJ Buarque, se manifestou nesta terça-feira (12) após áudios e prints que seriam de uma suposta traição de Bia Miranda, sua namorada, com o ex-noivo dela, Gabriel Roza, vazarem na internet.

Em meio a toda a situação, Bia ainda teve a gravidez revelada antes da hora que o casal pretendia. Nas conversas vazadas, o ex-noivo afirma que 'chorou a noite toda' porque Bia está grávida do atual namorado, e ela diz que a gravidez não iria obrigá-la a ficar com alguém.

Bia Miranda afirmou que as mensagens são montagens e que apenas a informação da gravidez é verdadeira.

O Dj se mostrou tranquilo com a situação, disse que faz terapia há 15 anos e que sabe lidar com tranquilidade com as situações. "Só quem sabe somos nós", disse ele. "Vocês só sabem o que é passado a vocês. [...] Quem me conhece sabe que eu sou focado 1000% na minha carreira no funk, como vocês estão acostumados a ver aí, com o meu trabalho porque eu trabalho. [...]".

Ele falou sobre Bia em seguida: "Ela já se pronunciou aí, vocês já viram, vou ser pai de uma herdeira ou um herdeiro. Agora o foco é no neném e na saúde, na paz e na sanidade da Bia. Ela tá cercada de pessoas que a amam, e é isso rapaziada.".

Buarque lamentou que notícia tenha vazado antes da hora e deu uma indireta ao ex que, segundo Bia, tenta ganhar seguidores em cima dela. "É triste, a gente ia fazer uma surpresa pras pessoas que torcem, que estão aí pra ver. Mas não tem nada não. Que venha com muita saúde, sabedoria, muito amor, muito carinho, educação, sem pisar em cima de ninguém, tendo caráter, trabalhando e não querendo ganhar em cima dos outros. Mal não se paga com o mal e o que se faz na terra se paga na terra".