Ivete Sangalo choca Giovanna Ewbank ao falar sobre 'ficada' com Gagliasso

Como não amar essa mulher?

Ivete Sangalo trollando Gio Ewbank no Quem Pode Pod falando que já teve romance com Bruno Gagliasso por meses

(A Fe Paes Leme quase pariu ali )

Ivete Sangalo deixou Giovanna Ewbank chocada ao trolar a apresentadora no 'Quem Pode, Pod'. A cantora fez uma brincadeira contando uma mentirinha de que teria ficado com o ator no passado.

Casada desde 2011 com Daniel Cady, a cantora de 51 anos disse: "Estava no camarote da Daniela Mercury, passei cantando, ele com um sorrisão... eu não estava fazendo nada, e falei: 'Tudo bem?'", brincou. "A casa caiu no camarim. Toda vez que eu descia para beber água, ele descia junto comigo".

"Vocês transaram? Vocês tiveram um caso?", disparou Giovanna. "Bruno, como é que você nunca me contou isso?".

Ivete disse que os dois ficaram juntos por seis meses. Em seguida, a cantora revelou que estava apenas brincando. "Olhe para mim aqui. Isso é mentira, porra! Você acha que eu ia pegar o Bruno? É mentira! Eu combinei com o Léo", falou. "Bruno essa mulher é louca por você. Bruno, desculpe, eu não aguentei".

Giovanna e Bruno são casados desde 2010.