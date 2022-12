Pétala e Lívia Andrade trocam indiretas após condenação por danos morais

Pétala cutucou a rival também no Twitter: “Meu Pix não é meu CPF, é o número do meu celular! Pede para o senhor, ele sabe de cor, até hoje vive tentando contato”, disparou a jovem. O ‘senhor’ ao qual ela se refere é seu ex, o empresário Marcos Araújo, atual de Lívia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.