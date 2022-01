Pelé recebe alta após internação para tratamento de tumor

O ex-jogador Pelé recebeu alta médica após ficar internado em um hospital de São Paulo. De acordo com o boletim, o Rei do Futebol "está com condições clínicas estáveis" e deve seguir com o tratamento de um tumor no cólon intestinal. Pelé ficou quase um mês internado no ano passado, sendo submetido à cirurgia para retirada do tumor quatro dias após dar entrada no hospital.

