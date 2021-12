Pedro Scooby provoca Piovani ao revelar que tinha paixão por Cintia Dicker 10 anos atrás

Além disso, outro ponto que chamou atenção foi o fato de Scooby ter revelado que já tinha uma paixão platônica pela top model na época em que era casado com Piovani. “10 anos antes de conhecer, já era meu amor platônico, era a mulher mulher que achava mais linda do mundo”.

O trecho em que ele elogia as qualidades maternais de Cintia foi visto por seguidoras como uma provocação a Luana Piovani, que nesta semana detonou o surfista por algumas atitudes com os três filhos do ex-casal.

“Ela é um sonho! 10 anos antes de conhecer, já era meu amor platônico, era a mulher mulher que achava mais linda do mundo, até que um dia ela virou minha mulher e então descobri que se podia ter tudo de melhor em uma mulher só! Minha parceira, minha amante, minha amiga, minha louca e ainda de quebra uma puta mãezona! Um pouco ciumenta hahah.. mas isso a gente acerta! Que seu dia seja lindo e sua vida melhor ainda, e espero poder continuar compartilhando todo esse sonho com vc! Te amo. Happy birthday”, escreveu o surfista.

Pedro Scooby homenageou a esposa, Cintia Dicker, com uma declaração daquelas no aniversário de 35 anos da top model, mas alguns detalhes chamaram atenção dos seguidores.

