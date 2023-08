PEC que proíbe militares em cargos políticos, advogada indicada ao STJ e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PEC que proíbe militares em cargos políticos, advogada indicada ao STJ, recuperação judicial da 123milhas e outras notícias para começar esta quarta-feira (30).

GOVERNO LULA

Governo finaliza proposta para proibir militar em cargo político e diz mirar neutralidade das Forças. Texto de PEC ficou parado por 5 meses no Planalto; minuta fala em despolitização de Exército, Marinha e Aeronáutica.

GOVERNO LULA

Lula anuncia criação de seu 38º ministério em meio a negociação com centrão. Petista decide implantar pasta da Pequena e Média Empresa para atender partidos na reforma ministerial.

JUSTIÇA

Lula indica advogada para STJ, que deverá ter 7 mulheres e 26 homens. Daniela Teixeira era a única mulher na lista de 3 nomes da advocacia escolhidos por ministros da corte; agora, precisará de aval do Senado.

ALEXANDRE DE MORAES

Governo da Itália recebe imagens de briga envolvendo Alexandre de Moraes. Entrevero ocorreu no aeroporto de Roma em julho; conteúdo agora deve ser enviado ao Brasil.

COTIDIANO

Secretário de Segurança do AM é preso em operação sobre extorsão a criminosos. General era um dos alvos de buscas e foi flagrado com posse irregular de arma; governo Wilson Lima diz acompanhar investigação e que não compactua com irregularidades.

MERCADO

Ala do governo dá até fim do ano para Haddad garantir déficit zero em 2024. Integrantes do Executivo querem evitar risco de bloqueios bilionários em meio às eleições; Gleisi defende revisar meta.

MERCADO

123milhas pede recuperação judicial e declara dívidas de R$ 2,3 bilhões. Empresa já tinha feito demissões e anunciado uma reestruturação nesta segunda.

AMÉRICA LATINA

Tempestade Idalia passa por Cuba, vira furacão e avança em direção à Flórida. Cerca de 14 milhões de pessoas estão sob alerta no sudeste dos EUA, onde 14 condados entraram em estado de emergência.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia faz maior ataque com drones contra Rússia e atinge aviões. Ao menos 4 cargueiros pesados foram atingidos; russos afundam botes de comandos de Kiev.

TELEVISÃO

Ali Kamel deixa comando do jornalismo da Globo após 14 anos. Executivo passará a coordenar conselho editorial do Grupo Globo; Ricardo Villela assume.

TELEVISÃO

GloboNews coloca Merval Pereira e Demétrio Magnoli com Andréia Sadi. Canal de notícias está preocupado com 'opiniões unânimes' na programação e perda de audiência conservadora, que não se vê representada.

VIOLÊNCIA

Brasileiro é morto em briga de trânsito em Portugal. Após reclamar de um motoqueiro, Amandio Júnior foi agredido com um mata-leão e morreu no local.

VIOLÊNCIA

Jardineiro desaparecido é achado morto em casa no Brooklin, zona sul de SP. Amiga relata que estranhou sumiço repentino e chamou vizinhos para ajudar nas buscas; vigilante localizou o corpo e chamou a PM.

AMÉRICA LATINA

Empresa aérea low cost chega a São Paulo em setembro; veja preços e condições. Companhia começa a operar em Guarulhos no próximo dia 21; passageiros precisam pagar pelo lanche de bordo e pela água.