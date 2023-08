Orochi se revolta após ser apontado como pivô em término de MC Cabelinho e Bella Campos

"Sempre sobra pro pretin, tá até de marola comigo. Sempre querem me queimar de alguma forma ou me envolver na polêmica", disse.

No perfil do Instagram, Orochi negou.

O rapper Orochi ficou revoltado ao ser apontado como pivô do término do namoro de MC Cabelinho e Bella Campos depois de rumores de traição do funkeiro. Internautas acusaram Orochi de envolvimento no affair de Cabelinho com a suposta amante, Duda Mehdef.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.