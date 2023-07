Paulo Vilhena e Guilherme brigam após prova em No Limite

A estreia do No Limite 7 (Globo) já trouxe o clima de guerra e hostilidade entre o modelo Guilherme, do grupo jenipapo, e o ator Paulinho Vilhena, urucum, trocaram farpas em razão de uma acusação de trapaça na primeira dinâmica na temporada.

No fim da atividade, a participante Pipa usou as mãos para ajudar Marcos, ambos da equipe jenipapo, a posicionar um item. Os integrantes do time urucum rapidamente denunciaram o ocorrido para o apresentador Fernando Fernandes.

"Ela só apontou, irmão", afirmou Guilherme, em defesa de Pipa. "Não aponta o dedo para mim, não, sangue bom", rebateu, irritado, Paulinho Vilhena. Ao fim da dinâmica, em que o time jenipapo foi declarado vencedor, Paulinho Vilhena chamou Guilherme de canto para confrontá-lo sobre o dedo em riste durante a discussão. Aí, Jão. Você é todo nervoso, né? Quando você está nervoso, você fala alto. Você é uma pessoa que fala alto, né? Só cuidado para não apontar o dedo.