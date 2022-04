Paulo André surge de visual novo no Baile da Vogue e arranca elogios

Paulo André, vice-campeão do BBB22, chamou atenção ao surgir todo estiloso e com um visual diferente no Baile da Vogue na noite do sábado, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O atleta olímpico mudou os cabelos, colocando tranças afro e ficando por dentro do tema da festa, que foi Brasilidade Fantástica.

ALERTA PA:



CONTEÚDO PESADO DEMAIS DE PAULO ANDRÉ PARA CORAÇÕES FRÁGEIS! @iampauloandre pic.twitter.com/pyUzqzBueV — Bea 1,19% (@paypaulin) April 30, 2022

Internautas encheram o velocista de elogios, com a tag PA no Baile da Vogue entre os assuntos mais comentados do Twitter.

No evento, ele ainda teve sua trajetória elogiada por Ivete Sangalo, que o parabenizou com um abraço e palavras de apoio.



Além de PA, a festa ficou recheada de ex-bbbs, incluindo Pedro Scooby, Douglas Silva Jade Picon, Juliette, Gil e mais.