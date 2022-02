Paulinha Abelha tem infecção controlada e coma segue em investigação, diz boletim

Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, teve a infecção controlada e segue em estado estável no Hospital Primavera, para onde foi transferida nesta quinta-feira (17).

“A paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana foi admitida neste hospital no dia de ontem, 17 de fevereiro, em unidade de terapia intensiva devido a quadro de coma em investigação. No momento, encontra-se clinicamente estável, quadro infeccioso controlado e respirando com suporte de aparelhos”, diz o novo boletim.

Paulinha entrou em coma ontem e mais tarde foi diagnosticada com uma bactéria no cérebro. Ela foi internada no domingo (13) com insuficiência renal em outro hospital particular de Aracaju.