Pastor Márcio Poncio entrega volta de Gabi Brandt com Saulo Poncio

No início de maio, Leo Dias já havia divulgado que o casal reatou desde o período do Carnaval. Eles são pais de Davi, de 2 anos e 10 meses e Henri, de 1 ano e 4 meses, e estão juntos desde 2018.

Gabi Brandt tirou o cropped e está mesmo de volta com Saulo Poncio. Quem confirmou foi o pastor milionário Márcio Poncio, pai do influencer.

