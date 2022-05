Cinco meses após morte de Maurílio, Luiza faz primeiro show solo

Na última sexta-feira, 27, a cantora Luiza Martins, que fazia dupla com Maurílio, voltou a se apresentar e fez seu primeiro show após a morte do colega de palco. Foram cinco meses sem cantar ao vivo para o público e retornou com os trabalhos em Anápolis, a 55 km de Goiás.

A cantora anunciou em seu perfil que faria dois shows: o que aconteceu na sexta, 27, e outro que ocorre neste sábado, 28, em Brasília. Nos Stories, Luiza compartilhou registros da apresentação e mostrou que estava com a casa cheia.

Depois da morte de Maurílio, que teve um tromboembolismo pulmonar e não resistiu à doença, Luiza fez uma pausa na carreira. No último dia 30 de abril, ela usou seu perfil no Instagram para anunciar que retornaria aos palcos e que estava reiniciando sua história.

"Eu levantei, e estou de pé. Firme. Dura. Mais dura do que eu queria ser, inclusive. Me sinto pronta pra voltar aos palcos. Eu anseio por ele. Eu sonho com os palcos, o público, nada me faz mais realizada do que estar nos palcos", escreveu em um trecho da publicação.

Maurílio e Luiza formavam uma dupla sertaneja desde 2016. Eles ficaram conhecidos ao cantar a música S de Saudade, feat da dupla com Zé Neto e Cristiano. A canção chegou a ser a quinta mais tocada no Brasil entre 2019 e 2020, no Spotify.