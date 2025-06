Paulista Aberta completa dez anos com horário reduzido e discussão sobre barulho. Programa que transformou avenida em área de lazer tem hoje duas horas a menos do que a proposta inicial e moradores mobilizados contra música alta.

Mostra 'O Mais Profundo É a Pele' retrata as velhices LGBTQIA+ com olhar íntimo. No Museu da Diversidade, exposição traz imagens do fotógrafo Rafael Medina para questionar estigmas sobre envelhecimento.

'Para que ser a sua melhor versão no trabalho?', questiona especialista que ensina a ser puxa-saco. Dona do perfil Luciana RH Sincero ganhou seguidores por textos ácidos sobre mundo corporativo e lança curso para ensinar a bajular de forma inteligente.

Especialistas divergem sobre eficácia de governo ir ao STF contra derrubada do IOF pelo Congresso. Lula determinou elaboração de ação na Justiça para reativar aumento do imposto.

Paulinho supera dor para derrubar Botafogo e pôr Palmeiras nas quartas. Mesmo com claras limitações físicas, atacante marca na prorrogação e decide clássico brasileiro no Mundial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras vence Botafogo e vai às quartas da Copa de Clubes, especialistas divergem sobre eficácia da ida do govermo ao STF e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (29).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.