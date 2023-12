Pais de Larissa Manoela alugam mansão por bolada após se frustrarem com venda

A mansão segue à venda, no valor de R$ 10 milhões, mesmo enquanto está sendo alugada. Os pais da atriz, que administravam toda a fortuna acumulada pela atriz compraram a casa no início de 2022, por R$ 8 milhões, após venderem a mansão de Larissa em Orlando, nos EUA, em 2021.

A casa fica no Condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro e fica próximo à praia, e tem 900 metros quadrados, 5 suítes, 4 banheiros, escritório, sala de estar e jantar, copa, cozinha, adega, salão de jogos, piscina, sauna e um anexo para funcionários.

