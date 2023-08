Pai de Larissa Manoela trocava de carro todo ano, diz colunista

Fontes da colunista afirmaram que ao contrário do que a mãe da atriz afirmou — de que Larissa teria um cartão black ilimitado para comprar tudo o que quisesse —- Larissa tinha (e ainda tem) o mesmo carro desde 2018, uma Mercedes. Um dos únicos bens que estão no seu nome.

