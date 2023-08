MC Marcinho tem piora no estado de saúde após quase 2 meses internado

Internado há quase dois meses e aguardando transplante de coração, MC Marcinho, 45 anos, teve uma piora no quadro de saúde nas últimas 24 horas, informou sua assessoria nesta terça-feira (22).

O cantor foi acometido por uma infecção generalizada e agora não tem condições para receber um novo órgão.

"Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia", afirmou Vanessa Bicalho, assessora do cantor, ao G1.

O irmão do MC, Mauro Garcia, pediu orações ao cantor nas redes sociais: "Amigos, eu estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus. Desde já obrigada por todas orações. Me ajudem. Nosso Deus é o Deus do impossível".

A campanha de doação de sangue para o MC também foi intensificada por amigos e familiares. O cantor Buchecha fez um apelo em uma rádio. Outras personalidades que ajudaram na divulgação da busca por doadores de sangue foram vocalista do Sorriso Maroto Bruno Cardoso, ,Samara Felippo, Taty Zatto, MC Bob Rum e MC Koringa.