Congresso aprova novo arcabouço fiscal, Bolsonaro, Michelle, Wassef e Cid irão depor e outras notícias do dia

Parecer da AGU abre caminho para governo avançar com exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Ibama negou pedido da Petrobras em maio para estudos em bloco da margem equatorial.

Lula tem encontros secretos com Lira e ignora série de promessas por transparência. Presidente chegou a dizer anteriormente que considerava 'grave' negociação sigilosa com líderes políticos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.