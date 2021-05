Pai de Evelyn Regly morre vítima de covid-19

“Te amarei pra sempre pai. Obrigada por tudo o que me ensinou, pelo pai, amigo, pastor que você foi. Você sempre uniu nossa família, fazia suas comidinhas, sobremesas... e nós vamos continuar fazendo o seu papel aqui. Ainda não acredito que esse vírus maldito tirou o seu sorriso de nós. Você vai fazer muita falta pai... muita mesmo... Descansa em paz”, escreveu ela ao publicar um vídeo com os vários momentos ao lado do pai.

