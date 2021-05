Marido de Paulo Gustavo faz homenagem: 'Nossa caminhada vinha sendo linda'

Devastado com a morte de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, fez uma homenagem emocionante ao marido em seu perfil no Instagram.

Em uma foto dos dois, Bretas falou sobre o sofrimento dos últimos dias, depois que Paulo Gustavo piorou e enalteceu o companheiro pelos sete anos que passaram juntos:

“Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias...

Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo... tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!! Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente…”, escreveu o médico.

Paulo Gustavo e o dermatologista eram casados desde 2015 e tem dois filhos, Gael e Romeu de um ano e meio. O dermatologista acompanhou todo o processo de internação do humorista e chegou a interagir com ele na noite do último domingo (2), quando Paulo apresentou uma leve melhora e foi acordado pelos médicos.

Logo depois, ele apresentou quadro de embolia pulmonar e não resistiu na noite dessa terça-feira (4). Famosos também lamentaram a morte do ator e fizeram homenagens em suas redes sociais.