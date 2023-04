Pai de Bruna Griphao justifica voto em Larissa por repescagem

O pai de Bruna Griphao, Kakau Orphao, justificou o posicionamento da equipe da atriz em pedir votos contra Larissa no último paredão do BBB23.

Em conversa com fãs da sister, Kakau usou a repescagem de Larissa como justificativa para ir contra a aliada da filha. “Passei dias desconfiando que alguma coisa estava acontecendo, errada. A gente sempre teve uma boa relação com o time da Larissa, por tudo, pela história da Larissa. Gosto muito da Larissa. Eu, Kakau, procurei a ADM da Larissa ontem. Liguei pra ela de tarde. Esperava um posicionamento dela, mas já estava entendendo que tinha alguma coisa errada por trás desse sumiço, dessa omissão. Eu perguntei a ela qual seria o posicionamento dela, na mesma hora. Ela não soube me falar”, disse o empresário.

“Minha filha é muito parecida comigo, eu sou muito parecido com ela. A gente pega na mão até o final, mas a gente não aceita (tudo). Minha posição naquele momento era: você vem junto com a gente, a gente vai junto com você. Mesmo contra toda essa história. A Larissa não tem culpa, mas essa história da repescagem, eu achei um absurdo isso. A máxima do jogo é ficar confinado”, disse.

Após a equipe de Bruna puxar “Fora Larissa”, os ADMs de Aline, Amanda e Lari pediram a eliminação da atriz.