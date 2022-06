Pai de Anitta recebe alta hospitalar e desabafa: 'Dessa vez não foi fácil'

"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a covid resolveu me visitar. Não sei mais quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigoalertou ele no dia em que voltou ao hospital", disse nos Stories na última quarta, 22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.