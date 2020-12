Padrasto de Neymar posa em destino internacional em viagem com Nadine

Tiago Ramos está curtindo um destino internacional com Nadine Santos, mãe de Neymar, depois de ser flagrado viajando às escondidas com a ex.

O jovem postou uma foto de sunga em uma gruta, com águas cristalinas esverdeadas, e fez um textão sobre superar os seus problemas, ser julgado e dar a volta por cima: "Mudar e sair da zona de conforto te ajuda a superar seus problemas. Eu só busco uma melhoria, uma ajuda psicologicamente minha mesmo. Eu sofri e fui atacado, mas não irei julgar. O interesse que muitos falam sempre foi de ser uma pessoa melhor. Eu só vivi, eu não pedi pra ser quem sou, mas se sou, respeitem, ninguém merece ser desmerecido e humilhado. O mundo dá voltas, me aguarde na próxima.".

Dois dias atrás, Nadine postou uma foto de biquíni em um cenário paradisíaco de praia. "Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou...", escreveu.

Na semana passada, Thiago Ramos postou um vídeo ameaçando se jogar do alto do seu prédio, e chegou a afirmar que estava "sangrando muito". Logo depois, ele e Nadine foram filmados lado a lado em um voo para o Panamá, na América Central.