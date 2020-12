Ludmilla sensualiza com esposa nas Maldivas: 'mais um sonho ao seu lado'

Ludmilla realizou o sonho de se deleitar no paraíso favorito dos famosos, as Ilhas Maldivas. A cantora publicou nesta terça-feira (1º) fotos ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, no pequeno país insular localizado no Oceano Índico, na Ásia.

"Mais um sonho realizado ao seu lado e que sejam todos assim, amo você", escreveu a cantora.

A dançarina respondeu se derretendo pela amada: "Não tenho nem palavras pra descrever o que eu to sentindo! Gratidão por tudo q você me proporciona! Mais um sonho realizado ao seu lado, e que seja sempre assim.. Te amo mais q tudo minha vida".