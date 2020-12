Modelo da Vogue é acusada de esfaquear namorado durante briga

A modelo russa Lilia Sudakova, 26, foi presa suspeita de esfaquear o namorado durante uma briga motivada por ciúmes. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital no dia seguinte. O casal estava junto há quatro anos.

A imprensa local informou que a jovem pode ser condenada a 15 anos de prisão. A briga teria iniciado na noite do último sábado (28) quando a vítima levou algumas pessoas para o apartamento alugado pelo casal e teria começado a flertar com uma mulher do grupo.

Depois que o grupo sai, a modelo foi para a cozinha preparar o jantar na tentativa de se acalmar, mas o namorado foi atrás dela e começou a agredi-la. Ao tentar se defender, a jovem usou a faca e acertou um golpe no coração dele, conforme informou Lilia em depoimento.

A modelo de 26 anos já apareceu nas capas da revista Vogue russa, em revistas na Itália, China e Japão.