PA rebate ataques de Maíra Cardi: 'Desnecessária'

O ex-BBB Paulo André, o PA, rebateu os comentários de Maíra Cardi sobre ele não ter convidado Arthur Aguiar para sua festa de aniversário.

"Acho que a galera já se ligou que eu não gosto de vir aqui falar sobre polêmica, falar sobre coisas desnecessárias, mas acho que essa vale falar", começou o ex-BBB. Ele explicou o contexto da treta e mostrou provas do que disse. "Dias atrás participei de um podcast onde eu falei que eu não tinha mais contato com o Arthur, porém que eu tinha enviado o convite do meu aniversário para ele. Tudo poderia ser resolvido bem melhor com uma mensagem do que com deboche na internet", disse PA, se referindo à Maíra.

"Eu enviei o convite, sim. Seria muita cara de pau da minha parte ir num podcast ao vivo e falar uma coisa que não é verdade, uma mentira, inventar uma história. Eu enviei o convite, porém não sei o que aconteceu. Eu não me atentei. Eu tenho enviado o convite para muita gente, e eu não me atentei que a mensagem não tinha chegado para ele, para reenviar o convite", explicou ele.

"Vou deixar a prova aqui para as pessoas que estão me atacando, para as pessoas que estão me ofendendo. Hoje passei um dia maravilhoso com meu filho, tem gente falando até que eu estou usando o meu filho para tentar limpar a imagem, para tentar desviar o assunto. Eu não preciso disso, e eu nunca na minha vida vou usar a imagem do meu filho para tentar fazer algo do tipo que as pessoas estão supondo", disse o ex-BBB.

Depois, PA mostrou o print da conversa com Arthur, que ainda o respondeu. "Que loucura... porque é esse mesmo número que está aí. Mas enfim... obrigado".