Maíra detona PA após podcast: 'não vale jogar no c* do outro'

A influenciadora Maíra Cardi, de 38 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para desmentir uma declaração de Paulo André, ex-BBB 22.

"Eu vi ontem um podcast que tava rodando por aí do PA [Paulo André] falando do Arthur, da amizade deles, que ele procurou o Arthur pra eles conversarem? [Que] eles conversaram, mas que eles são muito diferentes, que o Arthur vive muito na dele, e que ele convidou o Arthur pro aniversário dele, mas que o Arthur vive outra vida. Eu não sei onde foi que você convidou, se foi no seu pensamento", disse ela.

"Você não convidou o Arthur pro seu aniversário. Você e o Arthur não conversaram porque o Arthur não quis. O Arthur mandou uma mensagem pra você, com o telefone dele, você disse que ia chamar e nunca chamou", afirmou Maíra.

"Apesar de não ter câmera na vida, porque não é o Big Brother, o Big Brother tem câmera 24h, a gente conta tá, a gente não fica mudo, quer dizer, eu no caso, o Arthur fica mudo, mas eu não fico tá", avisou.

"Não tem problema nenhum você não gostar do Arthur, não querer falar com ele, tá tudo certo, cada um tem o seu direito, não tem que falar mesmo com quem você não gosta, mas você tem que dar conta das suas escolhas, não vale jogar no c* do outro, isso aí é Disneylândia. Aqui não!", finalizou Cardi.