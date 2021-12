Outra filha pede prisão de André Gonçalves e ator cogita encerrar carreira

Aguardando a tornozeleira eletrônica para ficar preso em domicílio devido ao não pagamento da pensão da filha Valentina, fruto da relação com a jornalista Cynthia Benini, André Gonçalves acaba de receber um novo pedido de prisão.

Dessa vez, devido a uma dívida de R$ 109 mil com a filha mais velha, Manuela, de 23 anos, fruto da relação com a atriz Tereza Seiblitz. O ator tentou um acordo de R$ 20 mil, o que não foi aceito pela jovem.

Em entrevista ao jornal O Globo, André lamentou a situação e chegou cogitar por um fim à carreira de ator. "Acabaram com a minha perspectiva de trabalho. Estão destruindo o meu coração, a minha cabeça, a minha alma. A vontade que tenho é encerrar a minha carreira e é isso que vou ter que fazer. Vou parar de verdade. Vou fazer um espetáculo de despedida e vou parar. Olha o que fizeram com a minha vida? Me chamaram para protagonizar dois longas, para fazer Paixão de Cristo, não sei o que dizer, não sei se vou estar solto em março", desabafou.

André afirma que recebeu proposta de emprego para trabalhar em uma empresa de seguros de carros, como gerente de Marketing. "Trabalho desde os 7 anos de idade, fui camelô, vendi bala em sinal, em ônibus. Comecei a trabalhar como ator com 12. Com 15 ajudei a minha família a comprar um apartamento. Estou magoado, vou parar, mas eu volto para o teatro daqui a cinco anos. A sensação é que estou criando uma doença dentro do meu peito. A tristeza se instala e é difícil tirar. Me sinto péssimo em achar que posso ir parar atrás das grades, cerceado de liberdade por causa de filho, é horrível essa dor".

Casado com Danielle Winits, o ator garante que a mansão onde os dois moram é da atriz e que se não fosse casado com ela, não teria dinheiro nem para pagar aluguel. "Isso aqui nada é meu. O carro é da Dani, vendi meu carro em 2016. Até duas semanas atrás eu falava com o Pedro e a Valentina todos os dias. O Pedro é um cara muito especial, eu também tinha essa relação com a Valentina. A Manuela mora no Rio de Janeiro, houve uma mudança de chave e eles optaram pelo dinheiro".

Gonçalves afirma que os filhos o bloquearam nas redes sociais. "Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido. Não há nada que me desabone na esfera federal, estadual ou municipal", disse.

O ator disse que tem há cinco anos “a angústia de acordar sobressalto” com a chegada de um oficial de Justiça. Quando ele saiu da Globo, entrou com um pedido de revisão da pensão, que foi aceito pelo filho Pedro, com Myrian Rios, mas não foi aceito por Manuela e Valentina, que pedem R$ 6 mil e R$ 4,500 mil mensais do pai na Justiça.

"Há cinco anos a mais velha tenta me prender. Aí ela chegou num acordo por conta da pandemia depois de cinco anos de briga na Justiça. Ficou determinado que eu daria R$ 10 mil, mais alguns meses depois mais R$ 10 mil e R$ 1000 por mês que é o que meu Antes da pandemia eu paguei os R$ 10 mil e só consegui pagar a última parcela do acordo agora em outubro e agora ela está de novo na Justiça pedindo a minha prisão porque eu não cumpri o acordo".