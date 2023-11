O que aconteceu? Fátima Bernardes chega de cadeira de rodas na Globo

Fátima Bernardes chegou de cadeira de rodas para uma gravação nos estúdios da Globo, neste fim de semana. Quem estava na portaria se surpreendeu com o estado da apresentadora.

O que aconteceu? No inicio do mês a apresentadora apareceu com o pé quebrado. Segundo Túlio Gadelha, Fátima quebrou um osso do pé enquanto dançava.

A apresentadora do The Voice Brasil esteve na Globo para participar da vinheta de fim de ano com os demais funcionários da emissora como Marina Ruy Barbosa, Maju Coutinho, Cauã Reymond, Lázaro Ramos, entre outros.

Teleton - Fátima estava confirmada no Teleton, do SBT, mas por conta do acidente cancelou a participação na emissora de Silvio Santos. Ela foi substituída por Patrícia Poeta