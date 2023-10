Novo casal? Rosalia e ator de The Bear, Jeremy Allen White, são clicados juntos pela 1a vez

Alerta de novo casal em Hollywood. Rosalia e Jeremy Allen White, astro da premiada série “The Bear” (O Urso), do Star, foram clicados juntos em Los Angeles no último domingo, em meio a rumores de um romance.



Os dois foram vistos próximo a um mercado de agricultores da cidade e Rosalia andava com um buquê de flores enormes nas mãos.



A cantora espanhola de 31 anos, dona do icônico e também premiado álbum “MOTOMAMI” estava solteira desde julho, quando acabou seu noivado com o cantor Rauw Alejandro.



Allen White, de 32, também se separou neste ano. Ele foi casado por três anos com Addison Timlin, com quem tem duas filhas pequenas. Em julho, o ator chegou a ser apontado como namorado de Selena Gomez, mas os rumores nunca foram confirmados.



Neste mês, começaram os primeiros rumores entre Rosalia e Jeremy Allen White, de que eles estariam se conhecendo melhor e teriam ido a um encontro no cinema e um jantar. ​