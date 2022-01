Novo casal? Maraisa manda cantada para Sergio Marone e ator responde

Novo casal por aí? Se depender dos fãs de Maraisa, sim! A cantora mandou uma cantada no Twitter para o ator Sergio Marone, neste domingo (9). "Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?", escreveu ela na foto do artista. "Eu jamais teria chances com o Sergio Marone", acrescentou no comentário, mas apagou em seguida. Porém os fãs da sertaneja deram um jeitinho para que o "recado" fosse entregue ao ator. Durante uma live, os internautas bombardearam Sergio Marone sobre as mensagens de Maraisa. "A Maraisa mandou um recado para mim? Qual? Por que vocês estão botando essa pilha de Maraisa, minha gente? Eu vou ver lá no Twitter depois, tá?", disse ele. Momentos depois, ele publicou na rede social: "Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops! apagado, Maraisa. Nunca diga nunca", escreveu. "Eu apaguei porque eu achei que você nunca fosse ver", respondeu a irmã de Maiara. Já na madrugada desta segunda (10) a cantora ficou viu a reação de Marone após os fãs entrarem na live do artista. "Vocês foram na live do rapaz gente. Ele ficou tímido. Desse jeito, eu vou ficar pra titia mesmo", escreveu.

