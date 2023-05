Nova política de preços da Petrobras, Deltan tem mandato cassado e outras notícias desta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nova política de preços da Petrobras, Deltan tem mandato cassado, reunião secreta entre Bolsonaro e ministro do TSE e outros destaques desta quarta-feira (17).

MERCADO

Petrobras abandona paridade de importação nos preços dos combustíveis. Com nova estratégia, reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida.

MERCADO

Petrobras reduz preços de gasolina, diesel e gás de cozinha. Cortes já refletem nova política de preços dos combustíveis da estatal.

POLÍTICA

TSE cassa mandato de Deltan, ex-coordenador da Lava Jato. Partidos argumentaram que ele não poderia ter deixado Ministério Público em razão de apurações; cabe recurso.

POLÍTICA

Bolsonaro diz à PF que não pediu inserção de dados em carteira de vacinação. Ex-presidente depõe em inquérito que apura fraude e diz que Mauro Cid não comentou nada com ele.

POLÍTICA

Bolsonaro e ministro do TSE tiveram encontro secreto antes de julgamento, mostram mensagens. Assessor cita nome de Carlos Horbach; dias depois, corte eleitoral arquivou caso dos disparos em massa de WhatsApp.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Valdemar nega golpe em 8/1 e culpa PT: 'Foi uma condução errada do governo'. Presidente do PL também afirma que se houve ilegalidade em cartão de vacinação de Bolsonaro, foi sem a ciência do ex-presidente.

GOVERNO LULA

PEC da Anistia passa na CCJ e avança na Câmara para maior perdão da história a partidos. Proposta contou com apoio de governo e oposição e segue agora para uma comissão especial.

COTIDIANO

Brasil fica entre os últimos em prova internacional de alfabetização com 65 países. Dados do Pirls, de 2021, reforçam cenário de dificuldade de alunos brasileiros com leitura e forte desigualdade.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ataque da Rússia com míssil 'imbatível' gera nova guerra de versões com Ucrânia. Kiev diz ter interceptado seis Kinjal disparados, enquanto Moscou afirma que um deles destruiu sistema Patriot do inimigo.