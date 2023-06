Nova mansão de Vinícius Jr. tem boate subterrânea, elevador e ocupa 4 terrenos; veja fotos

Vinícius Jr. investiu em uma novíssima mansão no Brasil e já deve ficar por lá na segunda temporada de férias do ano.

O jogador do Real Madrid, que mobilizou o mundo do esporte ao sofrer atos racistas na Espanha pagou cerca de R$ 20 milhões no imóvel construído no espaço de quatro terrenos, no luxuoso condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.



Com uma gigantesca fachada, a mansão conta com três andares, elevador, boate subterrânea, pé direito alto e muitos vidros para dar luminosidade natural. Há sistema de som instalado em toda a casa



A mansão é repleta de mármore no chão, em paredes, nos banheiros, cozinha, escadaria e até na fachada, e conta com decoração de tapetes de tramas de algodão, acabamentos luxuosos e cores neutras como areia, branco e cinza, no mesmo estilo de sua casa na Espanha.