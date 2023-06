Jogador cai desacordado e deixa campo de ambulância na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um susto envolvendo o meio-campista Kaio Mendes, da Chapecoense, marcou a derrota da equipe para o Ceará, nesta sexta-feira (2).

Kaio Mendes se chocou com Willian Maranhão, do Ceará, aos 44 minutos do segundo tempo e caiu desacordado no gramado do Castelão.

No lance é possível ver que o ombro do jogador do Ceará acerta o peito de Kaio Mendes, que cai imediatamente.

O meio-campista da Chapecoense foi rapidamente atendido pelos médicos e, em seguida, colocado em uma maca, deixando o estádio de ambulância e já consciente.

Por já ter feito as cinco substituições, a Chapecoense não pôde trocar Kaio por outro jogador. Nas redes sociais, o time catarinense desejou força ao seu jogador.

"Momento de unirmos forças e orações para enviarmos as melhores vibrações ao nosso atleta Kaio Mendes! Que nada de mais grave tenha acontecido e que em breve possamos ter boas notícias. A torcida verde e branca está contigo, Kaio!", publicou a Chapecoense, no Twitter.