Noivo de Sthe Matos insinua que está solteiro após polêmica com Dynho em A Fazenda

“Eu ia me pronunciar, mas me lembrei que os dois [Sthe e Dynho] estão solteiros kkkkkkk”, disse o post curtido por Victor Igoh.

Depois de MC Mirella se divorciar de Dynho devido às atitudes do funkeiro com a amiga Sthe Matos em A Fazenda 13, parece que o noivo da influenciadora também não está muito confiante em seguir com o relacionamento.

