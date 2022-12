Noivo da atriz Megan Fox choca ao surgir com sanguessugas na barriga

O rapper Machine Gun Kelly, noivo da atriz Megan Fox, chocou ao compartilhar uma inusitada rotina médica. O artista de 32 anos usa sanguessugas como terapia alternativa.

Machine não citou qual tratamento de saúde se referia. E essa não é a primeira vez que o rapper protagoniza algo inusitado.

Em janeiro ao falar do noivado com a atriz, o rapper admitiu que os dois já beberam sangue um do outro. Com a repercussão, Megan se pronunciou sobre o mal entendido.

"Olha, acho que 'beber' o sangue um do outro pode ter confundido as pessoas e feito com que elas nos viessem com cálices (…) Foram apenas algumas gotinhas”, explicou.