Gabigol engata affair com influencer, ex de Erasmo Viana; Saiba quem é

Novo amor? Gabigol estaria vivendo um affair com a influenciadora Rachel Apollonio. Os rumores iniciaram a partir da viagem de férias do jogador do Flamengo no Ceará.

De acordo com o jornal Extra, os dois estavam juntos no hotel de luxo com diária de R$ 10 mil. Rachel Apollonio tem 26 anos, é atriz, influencer e esportista.

O jogador de 26 anos também andou curtindo as fotos da jovem nas redes sociais, segundo o colunista Leo Dias.

Rachel Apollonio era namorada de Erasmo Viana, que foi acusado pela influencer de traí-la com Gabriela Pugliese.