Neymar volta ao Brasil acompanhado de Gabily após semanas juntos em Paris

Neymar desembarcou em São Paulo acompanhado da cantora Gabily após três semanas juntos em Paris. Durante a temporada na Europa, a cantora ficou hospedada na mansão do craque junto com duas amigas.

De acordo com o jornal “Extra”, Neymar voltou ao Brasil no domingo e foi direto matar a saudade da família e dos amigos. O jogador, que sofreu uma lesão muscular e está fora do jogo da Seleção na sexta, curtiu a noite com os amigos em um bar.

Nessa segunda, Neymar se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e Gabily ficou em São Paulo. Enquanto esteve com Neymar em Paris, a cantora optou pela discrição.