Neymar e Militão usaram looks de até R$ 40 mil em treino na Itália; Veja de outros atletas

Os jogadores da seleção brasileira são adeptos de ‘looks ostentação’ que não podem faltar até nos dias de treino como ocorreu na chegada do grupo ao centro de treinamento da Juventus, em Turim, na Itália, onde eles se preparam para a Copa do Mundo no Catar.

Eis que a página ‘Drip de Artista’ publicou um levantamento dos preços das roupas dos jogadores, que esbanjam looks e acessórios de grife.

A lista é composta por Neymar - que usou um look de quase R$ 300 mil e Éder Militão - que recentemente se envolveu em uma polêmica sobre o valor da pensão da filha com a influencer Karoline Lima. De acordo com a página, Militão se apresentou com um look avaliado quase em R$ 40 mil.

Confira