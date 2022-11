Eric Faria dá empurrão em homem ao vivo na Globo

O vídeo viralizou nas redes sociais. “Acordei com o humor do Eric Faria”, brincou um internauta.

Durante entrada ao vivo no ‘Bom Dia Brasil’, o repórter foi empurrado por um homem e revidou sem saber que já estava no ar.

O repórter da Globo, Eric Faria, que está no Catar para cobrir a Copa do Mundo, protagonizou uma cena no mínimo inusitada na manhã desta sexta-feira (18).

