Neymar divulga foto com visual careca: 'New look'

Nas redes sociais o visual foi rejeitado e ele até chegou a ser comparado com o cantor Vitão, ex de Luísa Sonza.

Neymar divulgou uma foto assumindo suposto novo visual neste domingo (12), adotando a careca e deixando seu cabela cacheado de lado. A publicação ocorreu no stories de seu perfil no Instagram.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.