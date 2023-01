Neymar aparece em roda de samba em Paris após não ir ao velório de Pelé e é criticado

Descoberto no Santos, Neymar não foi ao velório de Pelé que iniciou ontem (2) no estádio da Baixada Santista. O jogador foi representado pelo pai que concedeu entrevista a imprensa e disse que o filho estava triste pela morte do ‘Rei do Futebol’.

Acontece que começou a circular um vídeo de Neymar em uma festa em Paris de ontem à noite. A comemoração se trata do aniversário de Raiani Aoas, irmã do jogador Marquinhos, que também estava no local com a esposa Carol Cabrino.

Eita, internautas criticam Neymar por estar em festa enquanto acontece velório de Pelé pic.twitter.com/bDcK57WWFS — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 3, 2023

A ex de Neymar, Bruna Biancardi, marcou presença na festa. No vídeo, o jogador aparece cantando ao lado de Carol Cabrino e Ana Aoas em uma roda de samba.

O craque do PSG estava sendo bastante criticado nas redes sociais pela ausência no velório. No entanto, a assessoria do atacante informou que por “conta dos treinos infelizmente ele não pôde ir". Neymar treinou na segunda, teve folga na terça e deve retornar aos treinos na quarta, disse o jornalista Tiago Leme.

Críticas de Datena

O apresentador José Luiz Datena foram um dos que criticou a ausência de Neymar e chegou a dizer que o jogador poderia ter pressionado o PSG para ser liberado para participar do velório. O clube não se pronunciou se procede que o jogador não foi liberado.

Homenagem

No dia da morte de Pelé, Neymar homenageou o ex-jogador com uma publicação em suas redes sociais. “Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento", disse em um dos trechos.