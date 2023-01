Datena critica ausência de Neymar em velório de Pelé: 'já pressionou PSG pra vim em festa'

Após Luiz Bacci e Neto, o apresentador José Luiz Datena, de 65 anos, também ficou incomodado com a ausência do atacante Neymar no velório de Pelé. O time francês Paris Saint-Germain não liberou o jogador brasileiro para comparecer ao cortejo no estádio Vila Belmiro, em Santos.

O apresentador Datena, da Band, comenta sobre a possível não vinda de Neymar ao velório de Pelé.

Veja pic.twitter.com/a2GNr4Bd2M — Gabriel Menezes (@briel_menezes) January 2, 2023

"Se aperta, ele viria. Se o Neymar quisesse ser liberado, ele viria... O Neymar podia muito bem ter pressionado o PSG pra vir pra cá. Ele já pressionou várias vezes pra vim em festa, por que não pressionar para dar um adeus ao Pelé", disse Datena.

"Acho que o Neymar, como jogador brasileiro, tinha como obrigação pelo menos passar pelo caixão do Pelé para se despedir. Seria uma imagem muito legal para reestruturação do futebol brasileiro, se é que ela existe com esses personagens que esquecem das origens e da [própria] história", acrescentou.