Neto do narrador Luciano do Valle leva tiro na cabeça durante assalto em SP

Lucas do Valle, 29, neto do narrador Luciano do Valle, foi baleado na cabeça durante um assalto nesta quarta-feira (15), em São Paulo.

O gerente comercial chegava para trabalhar quando dois criminosos em uma motocicleta anunciaram o assalto. Um dos suspeitos baleou Lucas e depois fugiu com o comparsa no carro da vítima.

O veículo foi abandonado no bairro Vila Nair pouco depois.

Não se tem informações sobre o estado de saúde de Lucas, que completa 30 anos no próximo sábado (18). Lucas é filho da jornalista Alessandra do Valle e neto do locutor esportivo Luciano do Valle, que morreu em 2014.