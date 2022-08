Neta da rainha Elizabeth ganha salário mínimo trabalhando em floricultura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Louise Windsor, neta da rainha Elizabeth II, conseguiu emprego em uma floricultura do Reino Unido enquanto aguardava para saber se havia sido aprovada na Universidade de St. Andrews, na Escócia. A jovem de 18 anos é filha mais velha do príncipe Edward — o caçula da rainha — com a esposa Sophie Wessex. As informações são do jornal britânico The Sun.

Segundo o veículo, Louise ajudava no caixa, cumprimentava os clientes e podava e envasava as plantas. Para desempenhar as funções, ela recebia 6,83 libras (cerca de R$ 42) por hora — sendo este o salário mínimo para jovens de 18 anos na Inglaterra.

"Ela é uma jovem muito modesta, doce, educada e atenciosa com os clientes. Parecia estar adorando o trabalho", revelou um cliente da floricultura ao The Sun.

A neta da rainha encontrou o emprego, que era diário, após terminar os estudos em junho. Seu objetivo era guardar o dinheiro enquanto esperava para saber se havia sido aprovada na Universidade de St. Andrews.

Louise conseguiu passar no exame da faculdade com ótimas notas e começa a estudar Inglês na instituição em setembro deste ano. De acordo com o jornal britânico, ela já pediu demissão da floricultura e foca em sua mudança de cidade.