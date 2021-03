Nasceu! Lucas Lucco e mulher compartilham fotos do parto natural

"19/03/2021. Não tenho palavras para descrever o que nós três vivemos juntos! Unidos pela força de um amor incondicional sem medida! Luca nasceu com 40 semanas e 5 dias, de parto natural humanizado, pesando 3,5kg e 50cm Obrigada meu Deus por TANTO! Obrigada meu amor @lucaslucco por ter ficado do meu lado o tempo todo!”, escreveu Lorena, que também agredeceu à equipe que acompanhou o parto.

Lorena Carvalho deu à luz o primeiro filho, Luca, com Lucas Lucco, e o casal compartilhou detalhes do parto nas redes sociais.

