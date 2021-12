Namorado posta foto com Sarah Poncio e filhos da influencer: 'família'

Sarah Poncio apareceu em clima de intimidade com o novo namorado, o modelo Bruno Krupp, em uma foto publicada por ele no Instagram. Pelo jeito, o rapaz já está bem à vontade com a família da namorada.

No clique, a influenciadora - que recentemente expôs o ex Jonathan Couto, que está mais uma vez vivendo um affair com a atriz Letícia Almeida, com quem ele a traiu - aparece em meio aos filhos e com o bonitão. A imagem foi publicada nos stories privados para amigos de Bruno, e compartilhada pelo perfil Subcelebrities.

Nesta semana, Sarah sofreu com a perda da guarda do filho adotivo Josué, após a mãe biológica requerer na Justiça o menino de volta. Na foto, Josué aparece ao lado de Bruno.