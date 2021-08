Namorado de Vivian Amorim revela reação ao descobrir gravidez

“Tive a melhor sensação da minha vida quando recebi essa notícia! Uma emoção e um sentimento que realmente não consigo explicar. Sempre tive o sonho de ser pai e agora Deus me presenteou com essa benção, ao lado da mulher (e agora mamãe) mais forte e especial do mundo! Feliz demais de poder, FINALMENTE, falar que tem mais um membrinho(a) da família a caminho!!! Vem logo pra esse mundão que o papai já tá ansioso e doido pra te pegar no colo!”.

Leo Hirschmann comemorou nesta sexta-feira (13) a gravidez da namorada, Vivian Amorim. A apresentadora e ex-BBB amazonense confirmou a gestação, postando fotos da barriguinha e do ultrassom do bebê.

